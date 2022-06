30 देशों में 550 से ज्यादा मंकीपॉक्स के मामले, WHO ने कहा- अभी और बढ़ेंगे केस

Edited By Seema Sharma, Updated: 02 Jun, 2022 08:29 AM

इंटरनेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि दुनियाभर के 30 देशों में मंकीपॉक्स के 550 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने मीडिया से कहा कि WHO को अब तक 30 देशों से मंकीपॉक्स के 550 से अधिक मामलों के बारे में जानकारी मिली है। WHO ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मंकीपॉक्स के मामलों में वृद्धि हो सकती है। इसे देखते हुए प्रभावित देशों को अपनी निगरानी को व्यापक बनाने, व्यापक समुदाय में मामलों पता लगाने की जरूरत है।

घेब्रेयसस ने कहा कि मंकीपॉक्स के मामले संक्रमित व्यक्तियों की उचित देखभाल करने से भी रोक सकती है। इससे संक्रमण का प्रसार मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि 'मंकीपॉक्स के मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीर हो सकते हैं।