इंग्लैंड में दुर्गा मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए 'अल्लाह हू अकबर' के नारे देखें VIDEO

नेशनल डेस्क: इंग्लैंड में दुर्गा मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय के 200 से अधिक लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों को 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाते हुए भी सुना जा सकता है। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त के आखिर में हुए एशिया कप के बाद इंग्लैंड में तनाव पूर्मण माहौल बना हुआ है। इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में मैच के बाद कथित रूप से हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच झड़पें हुई थीं। वहीं अब एक बार फिर से हिंदु मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया।

More footage shows the awful treatment British Hindus are somehow expected to tolerate.



