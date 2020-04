सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को यकीन भी हो गया है कि मार्वल का खलनायक वेनम वापस से इस धरती पर आ गया है।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को यकीन भी हो गया है कि मार्वल का खलनायक वेनम वापस से इस धरती पर आ गया है।

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td