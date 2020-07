सूर्य के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। हर किसी के मन में इच्छा होती है जानने की कि सूर्य इतना गर्म क्यों होता है, वो दिखने में कैसा है आदि। भले ही मनुष्य सूरज तक न पहुंच पा रहा हो लेकिन वैज्ञानिक लगातार सूरज के रहस्य को जानने की कोशिश में जुटे रहते हैं। NASA के ऑर्बिटर ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के मध्य

इंटरनेशन डेस्कः सूर्य के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। हर किसी के मन में इच्छा होती है जानने की कि सूर्य इतना गर्म क्यों होता है, वो दिखने में कैसा है आदि। भले ही मनुष्य सूरज तक न पहुंच पा रहा हो लेकिन वैज्ञानिक लगातार सूरज के रहस्य को जानने की कोशिश में जुटे रहते हैं। NASA के ऑर्बिटर ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के मध्य में से ली गई हैं। यानि कि ऑर्बिटर ने ये तस्वीरें सूरज से लगभग 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी से ली हैं। यह ऑर्बिटर सूर्य के 4 करोड़ 20 लाख किलोमीटर नजदीक तक जाएगा।

