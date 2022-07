NASA ने जारी की गैलेक्सी की पहली रंगीन तस्वीर, बाइडेन बोले- पूरी मानवता के लिए यह ऐतिहासिक क्षण

वांशिगटनः अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी की पहली ऐसी तस्‍वीर दिखाई है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस तस्वीर को सबसे पहले देखा। तस्वीर को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने जारी किया है। तस्वीर में अंतरिक्ष को काफी डिटेल में क्लिक किया गया है और छोटे से छोटे कण को भी देखा जा सकता है। तस्वीर को जारी करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, यह सबसे ऐतिहासिक क्षण है, पूरे अमेरिका और मानवता के लिए।

