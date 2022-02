सोशल मीडिया पर इनदिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 13 फिट की व्हाइट शार्क ने समुद्र में तैर रहे एक शख्स पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसे पूरा निगल गई। यह रौंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिटिल बे बीच का है।

Swimmer killed by shark in horrifying attack in front of beachgoers. #Sydney #Australia #BuchanPoint #Malabar #GreatWhiteShark #Shark #Attack pic.twitter.com/eNZ6oeMQQL