BREAKING: इजराइल का राफा पर नया IDF हमला,  20 लोगों की मौत

इंटरनेशनल डेस्कः दक्षिणी गाजा के राफा शहर में इजराइल के नए IDF हमले में 20 लोगों के मारे जाने की सूचना है। गाजा से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अल-मवासी, राफा पर इजरायली हमले के बाद 20 लोग मारे गए। फ़िलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि हमले में एक सुरक्षित क्षेत्र को निशाना बनाया गया, स्थानीय सूत्रों ने हताहतों की पुष्टि की।

🚨BREAKING: NEW IDF STRIKE IN RAFAH - 20 REPORTED KILLED



Reports from Gaza indicate 20 dead after an Israeli strike on Al-Mawasi, Rafah.



Palestinian media claims the attack targeted a safe zone, with local sources confirming casualties.



