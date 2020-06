सोफी और जो दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जो जोनस ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी तस्वीर शेयर की तब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। सोफी और जो ने सड़कों पर प्रदर्शन बेहद ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार सोफी ने सफेद ट्राउजर्स के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी और अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, वहीं जो बॉम्बर जैकेट में नजर आए। सोफी और जो के कई दोस्त भी मास्क पहनकर वरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सोफी और जो 'No justice, no peace' बोलते नजर आ रहे हैं।

