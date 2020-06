न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि देश में संक्रमित आखिरी व्यक्ति स्वस्थ हो गया है और इसके साथ ही न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंतिम मरीज क

इंटरनेशनल डेस्कः न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि देश में संक्रमित आखिरी व्यक्ति स्वस्थ हो गया है और इसके साथ ही न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंतिम मरीज के भी कोरोना वायरस से स्वस्थ होने के बाद देश ने संक्रमण के प्रसार को रोक लिया है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि फिलहाल के लिए हमने न्यूजीलैंड में वायरस के प्रसार को खत्म कर दिया है। हालांकि, आगे भी इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे।

"I did a little dance." New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern says when she heard there were no more active coronavirus cases in the country she started "dancing around the lounge." #coronavirus #newzealand #health #jacindaardern #covid19@ABC pic.twitter.com/NxQlLWMpPs