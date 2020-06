सोशल मीडिया पर इनदिनों लैडस्लाइडिंग का चौंका देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पलक झपकते ही मौजूद जमीन खिसकने लगी और वहां मौजूद कई घर चलते हुए नजर आने लगे। ये सभी घर देखते ही देखते समुद्र में समा गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

लंदन: सोशल मीडिया पर इनदिनों लैडस्लाइडिंग का चौंका देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पलक झपकते ही मौजूद जमीन खिसकने लगी और वहां मौजूद कई घर चलते हुए नजर आने लगे। ये सभी घर देखते ही देखते समुद्र में समा गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना नॉर्वे के पश्चिमी इलाके में स्थित शहर आल्टा के क्रेकनसेट नाम की एक जगह की है।

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m