ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका की ओर से WHO को दी जाने वाली 45 करोड़ डॉलर की राशि में से चार करोड़ डॉलर की कटौती करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही एक फैसला लेंगे। बता दें कोरोना वायरस से निपटने में WHO की भूमिका की समीक्षा होने तक उसे अमेरिका की ओर से किये जाने वाले भुगतान को रोक दिया है।

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में फिलहाल कोई बयान देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि जल्द ही वह इस संगठन को लेकर बयान देंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने आज कोई बयान नहीं देने का फैसला किया है। मैं आगामी कुछ समय में बयान दूंगा। मैं WHO से खुश नहीं हूं। मैं विश्व व्यापार संगठन से भी पूरी तरह से खुश नहीं हूं।

