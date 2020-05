ब्राजील को WHO की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी बोलसोनारो ने यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू नहीं होने दिया और लगातार लोगों को इसके खिलाफ सड़कों पर इकठ्ठा करते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ब्राजील के लोगों में राष्ट्रपति के खिलाफ काफी गुस्सा नज़र आ रहा है वे अब उन्हें एक ख़राब और लापरवाह राष्ट्रपति मानने लगे हैं । लोगों का मानना है कि 'बोलसोनारो एक लापरवाह शख्स हैं और उनका बयान ग़ैर-जिम्मेदारी वाला है और हानिकारक है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके किसी अपने की मौत नहीं हुई है, वो इस दुख को समझ नहीं पा रहे हैं। '

अपने बेतुके और बयानों और के लिए मशहूर ज़ायर बोलसोनारो से बीते दिनों जब एक रिपोर्टर ने उनसे ब्राजील में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सवाल पूछा तो उनका जवाब था- तो क्या? बोलसोनारो लगातार कोरोना वायरस के ख़तरे को मानने से इनकार करते आए हैं और इसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। उनके ताज़ा बयान से उनके समर्थकों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। बीते दिनों उन्होंने के फेसबुक पोस्ट लिखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) पर भी हमला बोला था। उसका आरोप है कि WHO ब्राजील के युवाओं को समलैंगिकता और मास्टरबेशन की तरफ धकेल रहा है इंपीरियल कॉलेज लंदन के अनुमान के मुताबिक़ कोविड-19 का संक्रमण इन दिनों दुनिया में सबसे तेज़ गति से ब्राज़ील में फैल रहा है।

Stories You May Like