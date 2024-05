PoK में गृहयुद्ध जैसे हालातः भड़के लोगों ने जमकर पीटे पाकिस्तानी पुलिसकर्मी, एक की मौत (देखें Videos)

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाक सेना व सरकार के खिलाफ लोगों की बगावत के बाद यहां गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं। PoK में बढ़ते बिजली के दामों और भारी टैक्स का सामना कर रहे नागरिक महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए और शनिवार को जमकर प्रदर्शन किए ।अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने पूरे क्षेत्र में शनिवार को चक्का जाम और हड़ताल का ऐलान किया था। पुलिस और AAC के बीच हिंसक झड़पें हुईं जिसमें सीने पर गोली लगने की वजह से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 90 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारी शामिल है।

