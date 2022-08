पाकिस्तान में बेटी की सहेली का यौन उत्पीड़न करने वाले शख्स को वकीलों ने अदालत में जमकर पीटा (Video)

पेशावरः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मेडिकल की एक छात्रा के साथ क्रूर अत्याचार और उसके यौन उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल मुख्य संदिग्ध की एक अदालत में वकीलों के एक समूह ने पिटाई कर दी। बृहस्पतिवार को जब पुलिस ने आरोपी शेख दानिश और उसके साथियों को फैसलाबाद की सत्र अदालत में पेश किया, तो वकीलों के एक समूह ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। गुस्साए वकीलों ने उस पर जूते भी फेंके। हालांकि, पुलिस ने संदिग्ध को बचा लिया और उसे न्यायाधीश के सामने पेश किया। अदालत ने उसे पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

The prime suspect in the Faisalabad incident, Sheikh Danish Ali had a shoe tossed at him as enraged lawyers tried to beat him in court. Police blocked the lawyers and escorted the perpetrator who had abducted and abused a medical student-- from the premises.#etribune #news pic.twitter.com/nnL7WM5H2d — The Express Tribune (@etribune) August 18, 2022