पाकिस्तान ने बढ़ाई सैन्य ताकत; स्वदेशी मिसाइल 'फाज' का सफल परीक्षण, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने दी बधाई

पाकिस्तान ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'फाज' का सफल उड़ान परीक्षण करने का दावा किया है। सेना के मुताबिक, अत्याधुनिक दिशा-निर्देशन प्रणाली से लैस यह मिसाइल लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री...

Islamabad: पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित तथा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल फाज का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह जानकारी पाकिस्तानी सेना ने दी। पाकिस्तानी सेना की ओर से मंगलवार देर रात जारी एक बयान के अनुसार, यह परीक्षण मंगलवार को किया गया। उसने कहा कि इससे पाकिस्तान वायुसेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बयान में कहा गया है, "अत्याधुनिक टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से लैस यह मिसाइल लंबी दूरी पर दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है।" पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी।