पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे में मुस्लिम कलाकारों ने जूते पहनकर की फिल्म की शूटिंग, मचा बवाल (Video)

इस्लामाबादः पाकिस्तान के एक गुरुद्वारे में फिल्म शूटिंग दौरान बेअदबी का गंभीर मामला सामने आने पर बवाल मच हुआ है। यहां के जिला अटक के हसन अबदाल इलाके में स्थित गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में 'लाहौर-लाहौर ए' फिल्म की शूटिंग हुई। इस दौरान स्टार कास्ट व टीम गुरुद्वारा में जूते पहन कर शूटिंग करती दिखी। यह देखकर एक श्रद्धालु टीम के साथ उलझ गया और उसने घटना की वीडियो बना दी। गुरुद्वारा की मर्यादा भंग होने पर सिखों में भारी रोष व्याप्त है।

This is video of BEADABI in Gurdwara #PanjaSahib, #Pakistan. A film crew is shooting for a movie in Gurdwara Panja Sahib.

SUPRISINGLY, I haven't heard a word of condemnation in Indian Punjab since September 29th, the day this video went viral. pic.twitter.com/mSkmjgEOQm