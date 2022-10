अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री को देख लोगों ने लगाए 'चोर-चोर' के नारे...देखें VIDEO

इंटरनेशनल डेस्क: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को देखकर लोगों ने झूठा और चोर कहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स पाकिस्तान के मंत्री को यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि- तुम झूठे हो, तुम चोर हो।

Pakistan's Finance Minister Ishaq Dar gets a roaring welcome on his arrival in the United States of America. #LOL pic.twitter.com/XH9LneOuhM — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) October 13, 2022