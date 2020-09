हाल ही के एक फैसले में पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग करने के आरोप में LeT, JuD और इसके सहयोगी अल हमद ट्रस्ट से जुड़े तीन आतंकवादियों ज़फर इकबाल, हाफिज अब्दुल सलीम और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को दोषी ठहराया था जिन पर संगठन पर सख्ती दिखा सकता है। हालांकि, अदालत ने इकबाल और सलीम को कुल छह साल के कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि मक्की को डेढ़ साल की जेल और पाकिस्तानी रुपये 20,000 के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया।

