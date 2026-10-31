पाकिस्तान में मस्जिद से लौट रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या, परिवार का पुलिस को अल्टीमेटम-72 घंटे में पकड़ो कातिल

पाकिस्तान के लोअर दीर जिले में मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे सेवानिवृत्त शिक्षक मुहम्मद शिरीन की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार ने आरोप लगाया कि 2019 में उनके भतीजे और उसकी पत्नी की हत्या के आरोपी भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस...

Islamabad: पाकिस्तान में एक बार फिर गोलीबारी की घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मुहम्मद शिरीन के रूप में हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शिरीन बाग दुश्केल गांव में स्थित मस्जिद में मग़रिब की नमाज अदा करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाकर गोलियां चला दीं। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए।

मृतक के भाई मुहम्मद फाजिल और उनके चचेरे भाइयों अमजद तथा इलियास की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के भतीजों खुर्शीद आलम और आसिम राशिद ने अखबार 'डॉन' को बताया कि मुहम्मद शिरीन स्कूल शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार ने आरोप लगाया कि इससे पहले 24 दिसंबर 2019 को शिरीन के भतीजे सिद्दीकुल्लाह और उसकी पत्नी की भी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। परिवार का दावा है कि उस दोहरे हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

परिवार का कहना है कि यदि 2019 के हत्याकांड में शामिल आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो शिरीन की हत्या को रोका जा सकता था। परिजनों ने पुलिस से मौजूदा हत्याकांड के आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस 72 घंटे के भीतर संदिग्धों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है, तो वे लोअर दीर में जिला पुलिस अधिकारी और उपायुक्त के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।