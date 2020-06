पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने विवादित बयानों और हरकततों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते ...

पेशावरः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने विवादित बयानों और हरकततों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। इस बार विदेश मंत्री एक बार फिर अपनी एक अजीब हरकत के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुरैशी ने पिछले दिनों 'पीर बाबा' बनकर मुल्तान में अपने घर पर महिलाओं के बाल काटे और बदले में उनसे सोना, चांदी और रुपए लिए। कुरैशी द्वारा महिलाओं के बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स जहां उनका मजाक उड़ा रहे हैं वहीं कुछ उनके बर्ताव पर हैरानी जताते हुए आलोचना कर रहे हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में कुरैशी को महिलाओं और लड़कियों के बाल काटते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं कुरैशी के प्रति निष्ठा दिखाने को मजबूर हैं और दबाव में बाल कटवा रही हैं। इतना ही नहीं उन्हें मजबूरी में कुरैशी को पैसा और सोना भी देना पड़ा। धर्म के नाम पर महिलाओं को इस तरह लूटना पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेश मंत्री के पीर बाबा बनकर ढोंग रचने की तीखी आलोचना की जा रही है।

