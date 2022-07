इस्‍लामाबाद: पाकिस्‍तान के मंत्री व अधिकारी ही नहीं पत्रकार भी अपनी अजीब हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। पत्रकार चांद नवाब के बाद अब एक महिला पत्रकार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पाकिस्‍तान की एक महिला पत्रकार ने ईद उल अजहा की रिपोर्टिंग के दौरान एक युवक के कैमरे के सामने आने पर उसे थप्‍पड़ जड़ दिया। इस महिला रिपोर्टर के वीडियो को पाकिस्‍तान की चर्चित पत्रकार नाइला इनायत ने सोशल मीडिया में पोस्‍ट किया है जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं।

So how was your day? pic.twitter.com/FqOxNNmlBc — Naila Inayat (@nailainayat) July 11, 2022