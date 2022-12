क्रिसमस पर हिंसा से दहल उठा पेरिस, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़ व आगजनी (Videos)

पेरिसः क्रिसमस के दिन जहां दुनिया के कोने-कोने में खुशियां मनाई गईं व विश्व शांति की कामना की गई वहीं फ्रांस के सबसे बड़े नगर और उसकी राजधानी पेरिस में आग की लपटें उठीं और गोलियां चली। मध्य पेरिस में रुए डी एंघियन में स्थित एक सांस्कृतिक केंद्र में शुक्रवार को एक बंदूकधारी द्वारा तीन लोगों की हत्या के बाद दंगे भड़क गए। बंदूकधारी द्वारा तीन अन्य को घायल कर दिया था। इसके बाद पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा भड़क गई।

Merry Christmas in Paris. Who did this? pic.twitter.com/SrMHfNepcY — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 26, 2022

इस दौरान कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी समर्थकों और पुलिस के साथ जमकर भिड़ंत हुई। कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल कुर्दिश सांस्कृतिक केंद्र में शुक्रवार को हुई घातक गोलीबारी के बाद दूसरे दिन पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा व दंगे भड़के। वहीं क्रिसमस के दिन भी पेरिस हिंसा की आग में दहल उठा। यहां उग्र प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को पलट दिया और आग लगा दी। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर छोड़े।

Guess the religion of these guys destroying this bus stop in Paris.. pic.twitter.com/kaiQekAzPV