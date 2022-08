पाकिस्तान में  लोगों ने बढ़ते बिलों के खिलाफ बिजली कार्यालय पर बोला धावा, तोड़फोड़ की (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान में बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। बिजली के बिलों पर बढ़े टैक्स और लगातार बिजली कटौती के बाद पाकिस्तान में गुस्साए लोगों ने स्थानीय बिजली कंपनी के कार्यालय पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। लोगों का कहना है कि वे हताश हैं और नहीं जानते कि उनकी विकट स्थिति के लिए वे किसे जिम्मेदार ठहराएं।स्वात क्षेत्र में बिजली बिलों को लेकर लोगों ने कहा कि उनके पास अब बिल के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं।

Angry people in Pakistan storming the office of the local electricity company following sky-high electricity bills and frequent power cuts.



They are desperate and don’t know where to place responsibility for their dire situation.



Hint: It's not at the electricity company.



🔊 pic.twitter.com/6WiZtOTRxp — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 29, 2022