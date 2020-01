ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग की कई तस्वीरे व वीडियो वायरल हो रहे है। अब देश की बर्बादी की तस्वीर...

मेलबर्नः ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग की कई तस्वीरे व वीडियो वायरल हो रहे है। अब देश की बर्बादी की तस्वीर और आग से सहमे कोआला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों के मुहं से उफ्फ...!

निकल रही है। बता दें कि इस विकराल आग से आस्टलिया को 4.4 अरब डॉलर (करीब 31 हजार करोड़ रुपए) का नुकसान होने का अनुमान है। यानी इस साल 2009 की आग का रिकाॅर्ड टूट सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में तीन महीने से आग भड़क रही है।

Not all heroes wear capes 🙏🏼❤️🐨 These people went out to rescue as many angels as they could from the fires ❤️ .

Just normal people doing whatever they can to help those in need ❤️ #PrayForAustralia pic.twitter.com/3Rg0CV8yrc