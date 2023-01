नेपाल में 72 लोगों को ले जा रहा विमान जलकर हुआ खाक, अब तक 32 शव बरामद (देखें Video)

काठमांडू: रविवार को नेपाल के पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 72 सीटों वाला एक यात्री विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि हवाई अड्डे को फिलहाल बंद कर दिया गया है और बचाव कार्य जारी है। विमान हादसे से चंद सेकेंड्स पहले का वीडियो सामने आया है जिसमें विमान क्रैश होने से पहले टेढ़ा होकर लहराता दिख रहा है।

ट्विटर पर शेयर किए जा रहे वीडियो में विमान से आग की भयानक लपटें निकलती देखी जा सकती हैं। प्रत्यदर्शियों के अनुसार हादसे के समय इतनी जोर से धमाका हुआ कि कुछ पल में ही प्लेन आग का गोला बन गया।

Just Now- Yeti airlines aircraft going from Kathmandu to Pokhra in Nepal crashed while landing, total 68 passengers were on board #yetiaiines #nepalflightcrash pic.twitter.com/8tK6JWKljO

द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यति एयरलाइंस के ATR-72 विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे। फिलहाल हादसे में हताहतों या घायलों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

An ATR 72 aircraft of the Yeti Airlines crashed today in Pokhara in #Nepal. The aircraft flew from Kathmandu to Pokhara on Sunday morning and the accident took place while landing at the Pokhara airport. 68 passengers and four crew members were on board. pic.twitter.com/jiZycrDgJi