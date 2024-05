UK: मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में PM सुनक ने मांगी माफी, 3000 लोगों की हुई थी मौत (Video)

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सरकार को सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) पर देश में 1970 के दशक में मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाने के प्रकरण को दबाने का आरोप लगाए जाने के बाद सोमवार को माफी मांगी। जांच समिति के अध्यक्ष सर ब्रायन लैंगस्टाफ द्वारा इस मुद्दे पर अपना कड़ा फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद संसद के निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमन्स' में सुनक ने कहा कि जांच में उल्लिखित ‘‘विफलताओं और इनकार के रवैये'' के बाद यह ब्रिटेन के लिए शर्म का दिन है। ब्रिटेन में संक्रमित रक्त प्रकरण की जांच में सोमवार को पाया गया कि अधिकारियों और लोक स्वास्थ्य सेवा ने जानकारी रहने के बावजूद हजारों मरीजों को संदूषित रक्त के जरिये जानलेवा संक्रमण कराया।

🚨🇬🇧 UK BLOOD SCANDAL: 3,000 DEATHS REVEALED IN DECADES-LONG COVER-UP



A 4-year inquiry into the UK blood scandal, involving over 5,000 witnesses and 100,000 documents, revealed that British authorities and the NHS knowingly exposed thousands to deadly infections via contaminated… pic.twitter.com/VLMU7HNHsg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2024