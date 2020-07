लंदन: पूरी दुनिया को कोरोना वायरस वैक्‍सीन का बेसब्री से इंतजार है। विश्व के अलग-अलग देशों में कोरोना की वैक्‍सीन विकसित करने की दिशा में 100 से अधिक प्रयोग और परीक्षण हो रहे हैं । कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कई कंपनियां दिन-रात कोशिशों में लगी हैं लेकिन लेकिन इस महामारी का उपचार खोजने की दिशा में आज गुरुवार का दिन बेहद खास साबित हो सकता है क्‍योंकि आज ऑक्‍सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्‍सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजे घोषित हो सकते हैं। ऑक्‍सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्‍ट्रा जेनेका कंपनी मिलकर वैक्‍सीन को बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईटीवी के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्‍टन ने दावा किया है कि आज कोरोना वैक्सीन को लेकर अहम घोषणा हो सकती है। उनके इस दावे के बाद सबकी निगाहें इस तरफ टिकी हैं क्‍योंकि विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने जून में कहा था कि एस्‍ट्रा जेनेका कोरोना वैक्‍सीन विकसित करने की दिशा में सबसे एडवांस और अग्रणी है।

Stories You May Like