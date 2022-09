स्वतंत्रता दिवस की प्रैक्टिस पड़ी भारी, पैराशूट फटने पर औंधे मुंह जमीन पर गिरे नाइजीरियन जवान (VIDEO)

इंटरनेशनल डेस्क: 1 अक्टूबर 2022 को नाइजीरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर नाइजीरियन जवान पैराशूट से प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन कुछ गड़बड़ होने से बड़ा हादसा हो गया। बहुत सारे पैराट्रूपर्स लैंडिंग जोन से बाहर जाकर गिरे...सड़कों, पेड़ों और बिलबोर्ड पर। यह समझ से परे है कि जवान फटे पैराशूट लेकर कूदे? या घटिया पैराशूट होने की वजह से वो हवा में फट गए? कई जवानों के पैराशूट तो फटे हुए थे। या तो इन्हें लैंडिंग जोन का पता नहीं था या फिर हवा के बहाव में आए। हालांकि इस बात का पता नहीं लग पाया है कि हादसा कैसे हुआ।

Nigerian paratroopers practicing for the Nigerian Independence Day celebrations in Abuja didn’t end very well. #Nigeria pic.twitter.com/hgndLCJvE0