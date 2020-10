फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर के चित्रण पर भड़के विवाद के बीच चीन के एक टीवी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविज़न पर प्रसारित सीरीज का ...

इंटरनेशनल डेस्कः फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर के चित्रण पर भड़के विवाद के बीच चीन के एक टीवी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविज़न पर प्रसारित सीरीज का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। उइगर मानवाधिकार कार्यकर्ता अर्सलन हिदायत ने ट्विटर पर एक चीनी टीवी सीरीज का वीडियो शेयर किया है, जिसमें तांग राजवंश के शासन के दौरान अरब राजदूत के चीन जाने के सीन को दिखाया गया है। वीडियो में अरब राजदूत को पैगंबर मोहम्मद के चित्र को चीनी सम्राट को भेंट करते हुए देखा जा सकता है। इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में चीनी टीवी सीरीज ‘कैरोल ऑफ झेंगुआन’ में प्रदर्शित पैगंबर मोहम्मद की छवि को देखा जा सकता है।

Image of Prophet Muhammad (pbuh) on a TV series on a #Chinese state-run TV channel #CCTV.



Context: an ambassador from an Arab nation gifts a portrait of the Prophet Muhammad (pbuh) to the emperor during the Tang Dynasty.



Can we now boycott #Chinese goods? pic.twitter.com/gcMj1cQ1xN