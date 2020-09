पाकिस्‍तान की इमरान खान सरकार पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर की जनता की आवाज नहीं सुन रही है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद ...

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्‍तान की इमरान खान सरकार पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर की जनता की आवाज नहीं सुन रही है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक बार फिर से बड़ी संख्‍या में लोगों ने इलाके में चीन की ओर से बनाए जा रहे विशाल बांधों का जमकर विरोध किया। पीओके के लोगों ने इमरान सरकार व चीनके खिलाफ टॉर्च रैली निकालकर नीलम-झेलम नदियों पर बनाए जा रहे बांधों का विरोध किया।

#WATCH Protests and torch rally took place in Muzaffarabad city of Pakistan occupied Kashmir (PoK) last night, against the construction of mega-dams that will be built by Chinese firms on Neelum-Jhelum river. pic.twitter.com/ib0Y2j6Cok