साउथ अफ्रीका में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कट से परेशान हुए लोग, सड़कों पर उतर किया प्रदर्शन

इंटरनेशनल डेस्क: महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से भारत के लोग ही नहीं दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब साउथ अफ्रीका में लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। @Wall Street Silver ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।

BREAKING: Nationwide strike and protests in South Africa against rising cost of living, power cuts and mass unemployment which is at 34% #NationalShutdown 🚨



🔊 pic.twitter.com/DKEJtUgcHw — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 25, 2022