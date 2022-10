दुश्मन व दोस्त देश के नेताओं ने पुतिन को 70वें जन्मदिन पर भेंट किए अनोखे उपहार, शीघ्र मृत्यु की शुभकामनाएं दीं (Videos)

इंटरनेशनल डेस्कः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके 70वें जन्मदिन पर शुक्रवार को उनके दोस्त और दुश्मन देशों ने अनोखे उपहारों के साथ शीघ्र मृत्यु की शुभकामनाएं भेजीं। पूर्व सोवियत संघ के कई देशों के कई नेताओं ने सेंट पीटर्सबर्ग के कोंस्तांतिन पैलेस में व्लादिमीर पुतिन मुलाकात की।

इस दौरान ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने रूसी नेता को खरबूजेव तरबूज के कई पिरामिड भेंट किए। जबकि बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को एक ट्रैक्टर उपहार में दिया और उसका प्रमाणपत्र उनको सौंपा।

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons 🍈 🍉 pic.twitter.com/ogvnHmzFpn