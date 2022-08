अमेरिका: भारतीय महिलाओं पर नस्लीय हमला, 'I Hate Indians' कहकर की मारपीट, गन दिखाकर डराया

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के टेक्सास में चार भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के एक समूह के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। वीडियो में आरोपी महिला कथित तौर पर अपशब्द बोलती और भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को भारत वापस जाने के लिए कहती नजर आ रही है। घटना बुधवार रात टेक्सास के डलास में एक पार्किंग में हुई थी। आरोपी महिला वीडियो में खुद को मैक्सिकन-अमेरिकी बताती और भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के समूह पर हमला करती दिख रही है। महिला वीडियो में ‘‘मैं तुम भारतीय से नफरत करती हूं। ये सभी भारतीय अमेरिका इसलिए आते हैं क्योंकि वे एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं'' कहती नजर आ रही है।

मैक्सिकन-अमेरिकी महिला की पहचान प्लानो की एस्मेराल्डा अप्टन के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने वाले ने एक व्यक्ति ने लिखा, ‘‘यह घटना टेक्सास के डलास में मेरी मां और उनकी तीन दोस्तों के साथ हुई।'' वीडियो साझा करने वाले व्यक्ति की मां को वीडियो में मैक्सिकन-अमेरिकी महिला का विरोध करते हुए और नस्लीय गाली नहीं देने का अनुरोध करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में आरोपी महिला यह भी कहती नजर आ रही है , ‘‘मैं जहां भी जाती हूं...तुम भारतीय हर जगह मिल जाते हो। अगर भारत में जीवन बेहतरीन है तो तुम यहां क्यों हो।'' इसके बाद वह अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाती है और भारतीय-महिलाओं के साथ मारपीट करने लगती है।

Despicable. This woman in Texas can’t control her racism and hate of Indian people, harasses four women on street because of their accent and then physically assaults them…Shame: pic.twitter.com/vgPqPk0Woc