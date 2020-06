दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पूरे 29 साल बाद दुर्लभ सफेद हंपबैक व्हेल देखने को मिली। इस व्हेल के दिखने की खबर मिलते ही तटों के किनारे और समुद्र में इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। इस दुर्लभ सफेद व्हेल का नाम मिगालू (Migaloo) है। इससे पहले यह स्फेद व्हेल इस इलाके में साल 1991 में देखने को मिली थी। यह अंटार्कटिका से घूमते हुए क्वींसलैंड के तट के पास आ गई है।

इंटरनेशनल डेस्कः दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पूरे 29 साल बाद दुर्लभ सफेद हंपबैक व्हेल देखने को मिली। इस व्हेल के दिखने की खबर मिलते ही तटों के किनारे और समुद्र में इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। इस दुर्लभ सफेद व्हेल का नाम मिगालू (Migaloo) है। इससे पहले यह स्फेद व्हेल इस इलाके में साल 1991 में देखने को मिली थी। यह अंटार्कटिका से घूमते हुए क्वींसलैंड के तट के पास आ गई है। मिगालू के नाम से कई वेबसाइट्स भी हैं, इतना ही नहीं इसका इंस्टाग्राम पेज भी है।

मिगालू को क्वींसलैंड के तट से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर समुद्र में एक दूसरी व्हेल के साथ अठखेलियां करते देखा गया। दरअसल यह अपने रंग की वजह से दुर्लभ है क्योंकि यह पूरी तरह से सफेद है। अभी तक दुनिया में मिगालू जैसे तीन या चार सफेद व्हेल्स खोजी गई हैं। बाकी तीन के नाम है बाहलू, विलोव और मिगालू जूनियर। मिगालू को ऑस्ट्रेलिया के सख्त कानूनों के तहत संरक्षित करने का आदेश जारी किया गया है। इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने पर कड़ी सजा हो सकती है।

#GoldCoast is currently on #Migaloo watch as he heads towards #Queensland If you see him be sure to let us know via https://t.co/Tl3iAllEQt 🐳 Remember there are special rules in place to keep him safe. Dr @vanessapirotta explains more with her chat to @abcnewsbreakfast yesterday pic.twitter.com/Bn245lxufp