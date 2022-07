दुनिया के सबसे बड़ी उम्र के पांडा An An को दी गई इच्छामृत्यु (Photos)

हांगकांग के एक थीम पार्क में दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की मौत हो गई। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक कई दिनों से उसकी...

इंटरनेशनल डेस्कः हांगकांग के एक थीम पार्क में दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की मौत हो गई। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक कई दिनों से उसकी सेहत ठीक नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक An An नाम के पांडा को इच्छामृच्यु दी गई ।

इस पांडा की उम्र 35 साल थी जो इंसानों की 105 साल की उम्र के बराबर है।चीन ने 1999 में An An नाम का पांडा और जिया जिया नाम की एक मादा पांडा हांगकांग को भेंट किए थे और तभी से ये दोनों ओशन पार्क में थे। चीन संरक्षण और अनुसंधान केंद्र से सलाह लेने के बाद, गुरुवार सुबह 8.40 बजे पांडा को इच्छामृत्यु दी गई।

हांगकांग थीम पार्क के अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से एन एन ठीक से भोजन नहीं ले पा रहा था, जिसके कारण उसका शरीर बिगड़ता चला गया। उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी । अंत में ओशन पार्क और कृषि मत्स्य पालन और संरक्षण विभाग के पशु चिकित्सकों ने चीन संरक्षण और अनुसंधान केंद्र से परामर्श करने के बाद पशु कल्याण कारणों का आधार बनाकर An An को इच्छामृत्यु देने का कठिन और दुखद निर्णय लिया गया।

'ओशन पार्क कॉरपोरेशन' के अध्यक्ष पाउलो पोंग ने एक बयान में कहा, ' An An के साथ हमने कई बेहतरीन लम्हें बिताए और उसके साथ हमारी कई यादें जुड़ी हैं। उसकी चतुराई और चंचलता बहुत याद आएगी।'फेसबुक पोस्ट पर एक नोट शेयर उसमें लिखा है, 'अगर आप व्यक्तिगत तौर पर An An की अंतिम यात्रा को देखने नहीं आ पा रहे हैं, तो पोस्ट पर पांडा को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं।'

ओशन पार्क हांगकांग ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'हमें आज (21 जुलाई, 2022) यह घोषणा करते हुए आपार दुख हो रहा है कि आप सबके प्यारे पांडा की 35 साल की उम्र में मौत हो गई। पांडा ने अपना पूरा जीवन अच्छे से व्यतित किया।' साल 2016 में जिया जिया नाम की मादा पांडा की 36 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उस समय वह सबसे उम्रदराज पांडा थी। वहीं, ओशन पार्क ने एनएन पांडा की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है।