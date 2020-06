लंदन: विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO) के प्रमुख ने कहा है कि विकासशील देशों में जैसे-जैसे कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, अधिकारी कुछ निश्चित आबादी पर संक्रमण के असंगत प्रभाव को लेकर खास तौर से चिंतित हैं। इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनमें प्रसव के दौरान जान जाने का “जोखिम बढ़ा हुआ” है। महासचिव तेदरोस अधानोम गेब्रेयसस ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि WHO उन लोगों पर प्रभाव को लेकर विशेष तौर पर चिंतित है “जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ता है ..जैसे महिलाएं, बच्चे और किशोर।”

