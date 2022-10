Russia-Ukraine War: भारतीय दूतावास ने फिर जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा

इंटरनेशनल डेस्कः यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध साधनों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। भारत की ओर से अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर यह एडवाइजरी जारी की गई है।

In continuation of the advisory issued by the Embassy on 19th Oct, all Indian citizens in Ukraine are advised to immediately leave Ukraine by available means. Some Indian nationals have already left Ukraine pursuant to earlier advisory: Embassy of India in Kyiv (Ukraine) pic.twitter.com/DNgLPJB9pi — ANI (@ANI) October 25, 2022