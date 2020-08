पूर्वी यूरोप के पास शुक्रवार को काला सागर के ऊपर रूस के सुखोई-27 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी परमाणु बमवर्षक विमानों B-52 को ...

इंटरनेशनल डेस्कः पूर्वी यूरोप के पास शुक्रवार को काला सागर के ऊपर रूस के सुखोई-27 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी परमाणु बमवर्षक विमानों B-52 को खतरनाक तरीके से घेर लिया जिससे नाटो देशों में हड़कंप मच गया। यह अमेरिकी बमवर्षक विमान ब्रिटेन से उड़ान भरा था और काला सागर के ऊपर गश्‍त लगा रहा था। इससे पहले नाटो के सदस्‍य अमेरिका ने रूस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रिटेन में अपने 6 B-52 परमाणु बमवर्षकों को तैनात किया था। इन्‍हीं में से एक परमाणु बॉम्‍बर ने पूर्वी और यूरोप और काला सागर के ऊपर उड़ान भरी थी।

Pentagon video of 2 #Russian Su-27 #Flanker fighters buzzing a USAF B-52H #bomber over the Black Sea 28 Aug. US protested "unsafe & unprofessional" maneuvers by the Su-27s. BUFFs have been busy lately in the Black Sea region &Norway. Russian version at https://t.co/HrKGWUz5TG pic.twitter.com/qgrkK6h1qf