जयशंकर का अमेरिका को जवाब! रूसी विदेश मंत्री के सामने बोले- जिससे फायदा होगा, उससे खरीदेंगे तेल

नई दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ विस्तृत चर्चा के बाद स्पष्ट संकेत दिया कि पश्चिमी ताकतों से बिना प्रभावित हुए भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा। लावरोव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं को सबसे लाभप्रद शर्तो पर, सबसे बेहतर पहुंच हासिल हो।''

#WATCH | We have seen that India-Russia relationship has worked to advantage so if it works to my advantage I would like to keep that going: EAM S Jaishankar during a press briefing, in Moscow on Russian oil imports pic.twitter.com/ddcB7ryAfH — ANI (@ANI) November 8, 2022