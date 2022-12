हिंदू महिला का सिर और ब्रेस्ट किया धड़ से अलग, उधेड़ दी खाल, पाकिस्तान में खौफनाक वारदात को अंजाम

सिंध: पाकिस्तान के सिंध में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक विधवा महिला की बड़ी ही बेरहमी से हत्या का एक घिनौना मामला सामने आया है। दरअसल, सिंध के सिंझोरो में एक 40 वर्षीय हिंदू महिला का सिर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसकी खाल को भी छील दिया गया और ब्रेस्ट भी काट दिए। महिला की पहचान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की दया भील के रूप में हुई है।

Brutal murder of widowed woman, 40-Y, Daya Bheel (belong to minority community) in Sinjhoro Sindh ,her body is found beheaded and mutilated and skinned, Sindh govt should immediately arrest such murderers. Even I can't share the photos of the gruesome killing#JusticeForDayaBheel pic.twitter.com/cVTrKaQNcp — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) December 28, 2022