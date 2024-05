सिर्फ 5 मिनट में 6,000 फीट नीचे उतरा विमान, वीडियो में कैद हुआ खौफनाक मंजर

इंटरनेशनल डेस्क: लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट 777-300ER को गंभीर एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान के केवल पांच मिनट के भीतर 6,000 फीट नीचे गिर गया। तेज झटकों की वजह से एक यात्री की मौत हो गई और 30 पैसेंजर घायल हो गए, जिसके कारण विमान को बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।



फ्लाइटरडार 24 डेटा के अनुसार, विमान अंडमान सागर को पार करते हुए थाईलैंड के करीब पहुंचते ही महज पांच मिनट के भीतर लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से गिरकर 31,000 फीट पर आ गया। उस समय लंदन से उड़ान भरने के लगभग 11 घंटे बाद तक यह उड़ान भर चुका था।



One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person deadhttps://t.co/8C6Ya22B46 pic.twitter.com/YEK6CwvJPu — Andrew Darwis (@adarwis) May 21, 2024