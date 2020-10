इसके साथ ही महामारी की वजह से 104 लोगों की मौत हुई है। इन सबके साथ ही इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि इस वर्ष (2020) मार्च में फ्रांस सरकार ने देश में कोरोना के चलते पब्लिक हेल्थ इमर्जेंसी (Public Health Emergency in France) लागू करने का ऐलान किया था। दरअसल, उस दौरान फ्रांस के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। इसकी वजह से अस्पतालों में इलाज के लिए जगह कम पड़ रही थी।

