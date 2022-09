लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान की मंत्री को देखकर लगे 'चोरनी-चोरनी' के नारे, 'महंगी कॉफी' पीते देख भड़के लोग

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ ने उसकी कमर तोड़ दी है। इन सब मुश्किलों के बीच पाकिस्तान के हुक्मरानों पर आरोप है कि वे आम लोगों को ऐसी मुसीबत की घड़ी में उनको छोड़कर खुद ऐशो-आराम भरी जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों से काफी खफा है। इसी बीच सोशल पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि लोग पाकिस्तान की मंत्री को देखकर चोरनी-चोरनी चिल्ला रहे हैं।

पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन में कई लोगों ने घेर लिया और चोरनी-चौरनी के नारे लगाने लगे। माना जा रहा है कि यह सभी पाकिस्तानी थे। वहीं, कुछ दावों के अनुसार ये इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थक थे। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लंदन के एक कैफे में मरियम औरंगजेब कॉफी पीती नजर आती हैं। इसी दौरान कई लोग उन्हें घेर लेते हैं और वीडियो बनाते हुए उन्हें ताना दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मंत्री का सड़कों पर पीछा भी किया और 'चोरनी, चोरनी (चोर, चोर)' के नारे लगाए। वे ये आरोप लगाते नजर आए कि पाकिस्तान सरकार के मौजूदा मंत्री जनता का पैसे लूटकर विदेशों में मौज-मस्ती कर रहे हैं।

A Terrorism Case Was Registered Against Honourable PML-N Leader Marriyum Aurangzeb For Trying To Incite Hatred By Using Religion Card So Any Religious Extremist Could Take Life Of Former PM Imran Khan. Beautiful Soul Marriyum Aurangzeb 🌹. pic.twitter.com/NHjQxhkz0z