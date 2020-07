सोशल मीडिया पर इनदिनों बेहद इमोशनल कर देने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का प्रेमिका के बाल झडऩे वाली बीमारी से जूझता देख खुद के सारे बाल कटवा लेता है। इस वीडियो को पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इनदिनों बेहद इमोशनल कर देने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का प्रेमिका के बाल झडऩे वाली बीमारी से जूझता देख खुद के सारे बाल कटवा लेता है। इस वीडियो को पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है।

His girlfriend was struggling with her hair loss from alopecia.



Get out the tissues.



Humanity.🌎❤️ pic.twitter.com/EikwKnlACo