इंटरनेशनल डेस्क: नासा और स्पेसएक्स का ड्रैगन क्रू एंडेवर ने रविवार दोपहर मेक्सिको की खाड़ी में उतरकर इतिहास रच दिया। स्पेसएक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया है जिसमें नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पलैशडाउन (पैराशूट के जरिए पानी में उतरना) होते हुए देखा जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट 2 बजकर 48 मिनट पर पेन्सकोला के तट से उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन क्रू एंडेवर की सुरक्षित वापसी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि सभी को धन्यवाद! दो महीने के मिशन के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं।'

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P