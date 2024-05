SpaceX फाल्कन 9 ने बनाया नया रिकॉर्ड ! अधिक स्टारलिंक उपग्रह किए तैनात, दिखे अद्भुत नजारे (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट को शुक्रवार (स्थानीय समय) पर 21वीं बार लॉन्च कर नया पुन: प्रयोज्य रिकॉर्ड बनाया गया। प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ, जिससे 23 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह कक्षा में स्थापित हो गए। फ्लोरिडा टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान भरने के बाद, फाल्कन 9 का पहला चरण अटलांटिक महासागर में स्पेसएक्स ड्रोन जहाज पर उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया।

स्पेसएक्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "फाल्कन 9 ने बूस्टर का पहला 21वां लॉन्च और लैंडिंग पूरा कर लिया है और 23 @स्टारलिंक उपग्रहों को फ्लोरिडा से कम-पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया है।" यह इस विशेष बूस्टर के लिए 21वां सफल प्रक्षेपण और लैंडिंग है। फाल्कन 9 के ऊपरी चरण ने योजना के अनुसार उपग्रहों को निचली पृथ्वी की कक्षा में तैनात करना जारी रखा।

Falcon 9 completes the first 21st launch and landing of a booster and delivers 23 @Starlink satellites to low-Earth orbit from Florida pic.twitter.com/JwVQ2LAzB7