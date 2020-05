विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कुछ देशों द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीकों को लेकर कहा है कि सड़कों पर ...

इंटरनेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कुछ देशों द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीकों को लेकर कहा है कि सड़कों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने से कोरोना वायरस नहीं मरता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। WHO ने कोरोना वायरस को सतह पर निष्प्रभावी बनाने के लिए सफाई पर आधारित एक दस्तावेज में दावा किया है कि कीटनाशक का छिड़काव निष्प्रभावी हो सकता है। WHO ने कहा कि बाहर के खुले हिस्सों जैसे सड़कों या मार्केट एरिया में कोविड-19 या अन्य जानलेवा कीटाणुओं को मारने के लिए कीटनाशक के छिड़काव की सलाह नहीं दी गई है। क्योंकि धूल और कचरे में ये निष्प्रभावी हो जाते हैं।

WHO ने यहां तक कहा है कि कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में, वायरस को निष्क्रिय करने के लिए रासायनिक छिड़काव के जरिए पर्याप्त रूप से सभी सतहों को कवर करने की संभावना नहीं है। उसने कहा कि गलियों और फुटपाथ को कोरोना के “संक्रमण के भंडार” के रूप में नहीं माना जाता है, ऐसे में जब कीटनाशक रूपी कीटाणु जब जुड़ते हैं तो यह “मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक” हो सकता है। दस्तावेज़ में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि व्यक्तियों की मौजूदगी में कीटाणुनाशक छिड़कना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है और यह छिड़काव किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या उसके द्वारा निकलने वाली बूंदों के माध्यम से वायरस फैलाने की क्षमता को कम नहीं करेगा।

इलके अलावा क्लोरीन या अन्य जहरीले रसायनों का छिड़काव करने से लोगों की आंखों और त्वचा में जलन, ब्रोन्कोस्पास्म और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अध्ययन ने प्रत्यक्ष छिड़काव क्षेत्रों के बाहर इसे अप्रभावी दिखाया है। WHO का कहना है कि यदि कीटाणुनाशकों का प्रयोग करना है, तो किसी कपड़े या पोछे के साथ किया जाना चाहिए जो कीटाणुनाशक में भिगोया गया हो। हालांकि वर्तमान में इस बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।अध्ययनों से पता चला है कि वायरस कई दिनों तक कई प्रकार की सतहों पर रह सकता है। हालांकि, ये अधिकतम अवधि केवल सैद्धांतिक हैं क्योंकि उन्हें प्रयोगशाला स्थितियों के तहत दर्ज किया गया है और वास्तविक दुनिया के वातावरण में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है।