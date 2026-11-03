तीन साल से कुक आइलैंड्स में फंसी महिला; कैदी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर, कोई देश नहीं दे रहा ट्रांजिट वीजा

श्रीलंका की 50 वर्षीय रुचिरा रणसिंघा नवंबर 2023 से कुक आइलैंड्स में फंसी हैं। न्यूजीलैंड ने तीन और ऑस्ट्रेलिया ने चार ट्रांजिट वीजा आवेदन खारिज किए। वह बेटे की शादी में शामिल होना और बीमार मां से मिलना चाहती हैं। स्थानीय अधिकारी भी उनकी वापसी का...

Colombo:श्रीलंका की रहने वाली 50 वर्षीय रुचिरा रणसिंघा 8 नवंबर 2023 से कुक आइलैंड्स में फंसी हुई हैं। वह अपने देश वापस लौटना चाहती हैं, लेकिन वीजा संबंधी अड़चनों ने उनकी घर वापसी रोक रखी है। रुचिरा की मुश्किलें करीब एक दशक पहले शुरू हुई थीं। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें श्रीलंका में अपनी छोटी टी-शर्ट फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। उन पर भारी कर्ज था। उनके भाई के मुताबिक, उनके पति की करीब सात साल पहले हत्या कर दी गई थी। इन हालात से निकलने के लिए वह 2018 में श्रीलंका छोड़कर हांगकांग चली गईं, जहां उन्होंने घरेलू देखभालकर्ता के रूप में काम किया। दिसंबर 2022 में रुचिरा दो महीने के यात्रा वीजा पर न्यूजीलैंड में अपने एक चचेरे भाई के पास रहने पहुंचीं। अपने देश में कर्जदाताओं के दबाव के कारण उन्होंने वहां शरण के लिए आवेदन किया। इसके बाद उन्हें एक साल का खुला कार्य वीजा मिला और एक रेस्तरां ने उन्हें लंबे समय के रोजगार वीजा के लिए प्रायोजित करने की पेशकश भी की। लेकिन न्यूजीलैंड के नियमों के कारण शरण आवेदन की प्रक्रिया के दौरान दूसरे वीजा में बदलाव का उनका अनुरोध स्वीकार नहीं हुआ।

इसके बाद रुचिरा ने इमिग्रेशन एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज नाम की एजेंसी से मदद ली। एजेंसी की प्रबंधक सिल्विआन गैलेंट ने उन्हें विदेश से रोजगार वीजा के लिए दोबारा आवेदन करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से न्यूजीलैंड छोड़ने की सलाह दी। इसी सलाह पर वह 8 नवंबर 2023 को कुक आइलैंड्स चली गईं। लेकिन उनका नया वीजा आवेदन खारिज हो गया। न्यूजीलैंड छोड़ने के कारण उनकी शरण संबंधी वीजा शर्तों का उल्लंघन हुआ और भविष्य में न्यूजीलैंड का वीजा हासिल करने पर भी रोक लग गई। रुचिरा ने श्रीलंका लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह विमान में सवार होने पहुंचीं तो उन्हें बताया गया कि न्यूजीलैंड के ट्रांजिट वीजा के बिना यात्रा संभव नहीं है। कुक आइलैंड्स से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी दूसरे देश से होकर गुजरना पड़ता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने उनके आवेदन खारिज कर दिए। ताहिती या हवाई के रास्ते जाने के विकल्पों में भी बाधा है, क्योंकि इसके लिए पहले न्यूजीलैंड में व्यक्तिगत रूप से जैविक पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी।

और ये भी पढ़े

रुचिरा ने बताया कि वीजा और हवाई टिकटों पर उनका काफी पैसा खर्च हो चुका है। करीब चार साल से वह लगातार आवेदन कर रही हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा। रुचिरा का इकलौता बेटा नवंबर में शादी करने जा रहा है। वह उसकी शादी में शामिल होना चाहती हैं। वहीं, उनकी मां भी उनकी स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं और लगातार अस्पताल जा रही हैं। बीबीसी से बातचीत में रुचिरा भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि अधिकारी उनसे जो भी करने को कहेंगे, वह करने के लिए तैयार हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि वह अपने घर लौट सकें। कुक आइलैंड्स के स्थानीय अधिकारियों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है।

11 अप्रैल 2025 को वहां की प्रधान आव्रजन अधिकारी चेरे आर्थर ने न्यूजीलैंड के आव्रजन विभाग को पत्र लिखकर एक विशेष व्यवस्था का सुझाव दिया था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक आधिकारिक कर्मचारी रुचिरा को ऑकलैंड हवाई अड्डे पर विमान से उतारकर सीधे सिंगापुर जाने वाली उनकी अगली उड़ान तक पहुंचाए, ताकि उन्हें न्यूजीलैंड में प्रवेश न करना पड़े। आर्थर के अनुसार, रुचिरा इसलिए कुक आइलैंड्स में नहीं रुकी हैं कि बाहर जाने के विकल्प तलाशे नहीं गए, बल्कि इसलिए कि अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए जरूरी ट्रांजिट वीजा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रांजिट वीजा जारी करने का फैसला संबंधित देशों का होता है और कुक आइलैंड्स सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सरकार ने कहा है कि वह कानून के अनुसार मामले को संभाल रही है और महिला की निजता के कारण इस पर अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करेगी।