इंटरनेशनल डेस्कः मेक्सिको में आए तेज भूकंप से पांच लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हाे गए है। मेक्सिकन सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा सचिवालय ने चार मौतों की रिपार्ट दी थी जबकि ओक्साका प्रांत के गवर्नर अलेजांद्रो मुरात ने पांचवीं मौत की रिपोर्ट की है। इसी बीच अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे द यूएस नेशनल ओसनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनामी की चेतावनी दी है।

द यूएस नेशनल ओसनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिको, दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर और होंडुरास में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप का केंद्र रहे ओक्साका प्रांत में सभी मौतें हुई हैं।

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप में 30 से अधिक लोग घायल हुए है। भूकंप से देश दक्षिणी में स्थित पांच अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए है। भूकंप झटके देश के 11 प्रांतों में महसूस किए गए है। राष्ट्रीय भूकंपीय सेवा ने बताया कि मंगलवार को मेक्सिको के दक्षिण में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था।

More footage from the 7.5 magnitude earthquake that struck the Mexican state of Oaxaca.



DETAILS: https://t.co/d1nSUGJOYU pic.twitter.com/DcSAbAwlfQ