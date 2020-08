हर वह शख्स पॉजिटिव पाया गया जिसे बुखार या जुकाम था, जबकि इसकी वजह कुछ और भी हो सकती हैं। अब एजेंसी सभी संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है जिससे सही स्थिति का पता लगाया जा सके। हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि इस जांच के बाद देश में कोरोना केस के नम्बर्स में भी संशोधन किया जाएगा। स्वीडन ने कहा की इस किट की खराबी को लेकर यूरोपीयन यूनियन की हेल्थ एजेंसी और WHO को भी जानकारी दे दी गई है। स्वीडन में अभी तक 86,891 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं जबकि 5,814 लोगों की इससे मौत हो चुकी है।

